Самолет с 60 пассажирами разбился в Иране

СЕГОДНЯ 10:47 2018-02-18T11:41:58+03:00

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В воскресенье, 18 февраля, стало известно о крушении пассажирского самолета в Иране. По некоторым данным, воздушное судно рухнуло в районе города Семиром, расположенного в иранской провинции Исфахан.

Как выяснилось, в момент ЧП на борту лайнера, выполнявшего рейс из столицы исламской республики Тегерана в город Ясудж, находились 60 человек и шесть членов экипажа, сообщает местное агентство «Тасним». Все они погибли.

Известно, что борт пропал с радаров через 20 минут после взлета. По словам главы службы неотложной медицинской помощи Ирана, на поиски отправлен вертолет. Однако, туман препятствует спасательным работам.

Кстати, напомним, совсем недавно произошла еще одна крупная авиакатастрофа. Как сообщал сайт kp.ru, 11 февраля самолет Ан-148, вылетевший из московского аэропорта Домодедово, через пять минут после взлета рухнул в районе подмосковной деревни Степановское. В тот момент на борту воздушного судна, следовавшего из Москвы в Орск, находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.

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