2018-02-18T12:16:25+03:00
В мире

Турция заявила об «уничтожении 1614 террористов» в сирийском Африне

На севере арабской республики продолжается военная операция «Оливковая ветвь»
Дарья ИВАШКИНА
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На севере Сирии продолжается турецкая военная операция «Оливковая ветвь»На севере Сирии продолжается турецкая военная операция «Оливковая ветвь»Фото: REUTERS
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В воскресенье, 18 февраля, Генштаб Турции отчитался о ходе военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. В частности, там заявили об «уничтожении 1614 террористов». Стоит отметить, что террористами Анкара считает курдов из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и членов партии «Демократический союз» (ДС)

«Вооруженные силы (ВС) Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" в Африне нейтрализовали 1614 террористов из отрядов СНС, Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" и (запрещенной в России) террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)», - цитирует сообщение Генштаба республики Daily Sabah.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. С тех пор вооруженные силы республики воюют против курдских формирований, которые Анкара считает террористическими организациями.

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