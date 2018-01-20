Генштаб Турции объявил о начале операции в сирийском Африне

20 Янв. 2018 2018-01-20T18:37:16+03:00

Авиация республики уже начала наносить удары по позициям курдов [видео]

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 января, Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции официально объявил о начале операции в сирийском Африне. Речь идет об операции против курдских формирований под названием «Оливковая ветвь».

«Операция "Оливковая ветвь" началась 20 января в 17:00 (совпадает с московским)», - цитирует Anadolu заявление генерального штаба республики.

Причем, по данным местных СМИ, в этой операции задействованы и отряды сирийской оппозиции, поддержку которым оказывает Анкара: они также в субботу начали наступление на курдов в Африне. А как уточнил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в настоящее время турецкая авиация уже бомбит вражеские наблюдательные пункты на севере Сирии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/636093" frameborder="0"></iframe> Видео первых ударов по курдам в Африне.Видео первых ударов по курдам в Африне

Напомним, ранее о том, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он назвал место проведения следующей подобной операции против курдов.