2018-01-20T18:37:16+03:00
В мире

Генштаб Турции объявил о начале операции в сирийском Африне

Авиация республики уже начала наносить удары по позициям курдов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Турецкая авиация уже бомбит наблюдательные пункты курдов на севере СирииТурецкая авиация уже бомбит наблюдательные пункты курдов на севере СирииФото: REUTERS
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В субботу, 20 января, Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции официально объявил о начале операции в сирийском Африне. Речь идет об операции против курдских формирований под названием «Оливковая ветвь».

«Операция "Оливковая ветвь" началась 20 января в 17:00 (совпадает с московским)», - цитирует Anadolu заявление генерального штаба республики.

Причем, по данным местных СМИ, в этой операции задействованы и отряды сирийской оппозиции, поддержку которым оказывает Анкара: они также в субботу начали наступление на курдов в Африне. А как уточнил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в настоящее время турецкая авиация уже бомбит вражеские наблюдательные пункты на севере Сирии.

Видео первых ударов по курдам в Африне.Видео первых ударов по курдам в Африне

Напомним, ранее о том, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он назвал место проведения следующей подобной операции против курдов.

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