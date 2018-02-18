В Госдуме назвали провокацией прибытие в Черное море двух американских эсминцев

СЕГОДНЯ 12:34 2018-02-18T12:34:31+03:00

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В Госдуме прокомментировали вхождение в Черное море двух эсминцев ВМС США. Так, заместитель главы думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал прибытие американских кораблей к российским берегам провокацией. По его мнению, таким образом Вашингтон «добиваются ответной реакции».

«США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьезных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае это влечет за собой напряженность в данном регионе», - сказал Швыткин в беседе с RT.

Также политик заверил, что сил и средств у нашей страны достаточно, чтобы помешать американцам «в случае каких-то провокаций». «Конечно, происходящие события не могут не настораживать. Исходя из складывающейся обстановки, пока ответных действий у нас никаких нет. Но сил и средств у нас достаточно, чтобы отрезвить их в случае каких-то провокаций», - добавил депутат.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 17 февраля, в Черное море вошел американский эсминец Сarney, оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк». Там он присоединился к другому кораблю ВМС США - эсминцу Ross (DDG 71), прибывшему к российским брегам за день до этого.