В Чёрное море зашел второй американский эсминец с «Томагавками»

СЕГОДНЯ 03:50 2018-02-18T04:22:22+03:00

Ракетный эсминец ВМС США «Карни» проходит через пролив Босфор по пути в Черное море Фото: REUTERS

Теперь там находится два корабля ВМС США – прибывший накануне Ross и присоединившийся к нему Сarney [фото]

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В субботу, 17 февраля, в Черное море вернулся недавно ушедший оттуда американский ракетный эсминец Сarney (DDG 64) – второй за сутки. Оснащенный противоракетной системой Aegis и крылатыми ракетами «Томагавк» корабль Военно-морских сил США вечером прошел пролив Босфор и присоединился к прибывшему накануне эсминцу Ross (DDG 71).

Как говорится в сообщении пресс-службы 6-го флота ВМС Соединенных Штатов, «Карни» и «Росс» вошли в Черное море «для проведения морских операций по безопасности», их цель – «поддерживать оперативное присутствие ВМС США в регионе», а также «повышение региональной стабильности, усиление боеготовности и возможностей флота стран НАТО и союзников».

Теперь в Черном море находится два американских эсминцаФото: Facebook

Кроме того, отмечается, что решение о совместном пребывании двух американских эсминцев с «Томагавками» в Черном море было принято для «профилактики, а не противодействия».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что эсминец Ross в ночь на 7 апреля прошлого года был задействован в ударе Соединенных Штатов по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Напомним, по конвенции Монтре от 1936 года военным кораблям США и других стран НАТО находиться в акватории Черного моря дольше 21 суток не положено.

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Что представляет из себя американский эсминец USS Carney

Американский эсминец USS Carney (DDG-64) был построен на судостроительной верфи компании Bath Iron Works (BIW), расположенной на реке Кеннебек в штате Мэн. Назвали же его в честь адмирала Роберта Карни, который руководил военно-морскими операциями ВМС США при 34-м президенте Соединенных Штатов Дуайтке Эйзенхауре (подробности).