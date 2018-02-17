В Черное море вошел американский ракетный эсминец Ross
Поздним вечером в пятницу, 16 февраля, в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец Ross, оснащенный ракетами-перехватчиками «Стандарт-2» и «Томагавками», – тот самый, который в ночь на 7 апреля прошлого года был задействован в ударе Соединенных Штатов по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс.
Боевой корабль ВМС США идет вдоль западного черноморского побережья в северном направлении, сообщают турецкие СМИ, освещавшие его прохождение через пролив Босфор.
В тот же вечер в Стамбул зашел покинувший Черное море после 17 дней пребывания там ракетный эсминец «Данкан» Королевского Военно-морского флота Великобритании.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, по конвенции Монтре от 1936 года военным кораблям США и других стран НАТО находиться в акватории Черного моря дольше 21 суток не положено.
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