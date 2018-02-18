Постпред РФ при ОБСЕ объяснил, почему радикалы не подожгли здание Россотрудничества в Киеве

18 Февр. 22:46 2018-02-18T22:46:10+03:00

По словам Александра Лукашевича, зданию был нанесен ущерб — выбиты окна и нанесены экстремистские надписи

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал, почему члены «Организации украинских националистов» (экстремистская организация, запрещенная в России) не подожгли здание Россотрудничества в Киеве.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, радикалы напали на здание Россотрудничества, а также Сбербанка и Альфа-банка в Киеве. В годовщину массовых убийств на Майдане они забросали здание яйцами и камнями, облили краской окна.

«18 февраля радикалы из ОУН при бездействии полиции причинили зданию РЦНК материальный ущерб. Выбиты окна. Нанесены экстремистские надписи. Присутствие СММ ОБСЕ не позволило националистам реализовать планы по поджогу», — сообщается в микроблоге российского постпредства при ОБСЕ в Twitter.

Лукашевич отметил, что нападение радикалов подтверждает, что «украинские власти поддерживают русофобию и радикальный национализм на государственном уровне».