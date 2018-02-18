2018-02-18T22:46:10+03:00
Политика

Постпред РФ при ОБСЕ объяснил, почему радикалы не подожгли здание Россотрудничества в Киеве

По словам Александра Лукашевича, зданию был нанесен ущерб — выбиты окна и нанесены экстремистские надписи
Екатерина БОЛГОВА
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Украинские радикалы напали на российские объекты в КиевеУкраинские радикалы напали на российские объекты в КиевеФото: REUTERS
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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал, почему члены «Организации украинских националистов» (экстремистская организация, запрещенная в России) не подожгли здание Россотрудничества в Киеве.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, радикалы напали на здание Россотрудничества, а также Сбербанка и Альфа-банка в Киеве. В годовщину массовых убийств на Майдане они забросали здание яйцами и камнями, облили краской окна.

«18 февраля радикалы из ОУН при бездействии полиции причинили зданию РЦНК материальный ущерб. Выбиты окна. Нанесены экстремистские надписи. Присутствие СММ ОБСЕ не позволило националистам реализовать планы по поджогу», — сообщается в микроблоге российского постпредства при ОБСЕ в Twitter.

Лукашевич отметил, что нападение радикалов подтверждает, что «украинские власти поддерживают русофобию и радикальный национализм на государственном уровне».

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