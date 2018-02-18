2018-02-18T20:38:36+03:00
Политика

В Киеве отметили годовщину Майдана антироссийскими погромами

Во второй раз сутки пострадало здание «Россотрудничества» и в очередной раз - офисы «Сбербанка» и «Альфабанка» [видео]
Дмитрий СТЕШИН
Поделиться:
Комментарии: comments55
Претензии к Петру Порошенко: «Ворует» и «Ездит на Мальдивы за наши гроши»Претензии к Петру Порошенко: «Ворует» и «Ездит на Мальдивы за наши гроши»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На всякий случай, украинские власти вывели на улицы три тысячи национальных гвардейцев. Нац.гвардия бдительно следила за беспорядками, предпочитая не вмешиваться. Члены запрещенной в России «Организации украинских националистов» перебили все окна в закрытом офисе Сбербанка России и устроили у входа импровизированный митинг, собравший почти тысячу человек.

За происходящим в Киеве, сидя в Нидерландах, пристально следил недавно выдворенный из Украины Михаил Саакашивили Фото: REUTERS

За происходящим в Киеве, сидя в Нидерландах, пристально следил недавно выдворенный из Украины Михаил СаакашивилиФото: REUTERS

На нем, с помощью русского языка и суржика высказывались претензии к Петру Порошенко: «Ворует» и «Ездит на Мальдивы за наши гроши». За происходящим в Киеве, сидя в Нидерландах, пристально следил недавно выдворенный из Украины Михаил Саакашивили, передавал с помомщью Скайпа демонстрантами приветы, и даже назначал им свидание в Киеве - после того, как нынешнюю продажную власть призовут к ответу.

Причем тут российский Сбербанк, абсолютно непонятно, но демонстранты над этим не задумывались и переместились к разгромленному накануне зданию Российского центра науки и культуры. Вчера его разгромили представители украинской националистической группировки С-14, теперь захотели поучаствовать в погроме и ОУНовцы. На данный момент они бьют стекла и забрасывают фасад яйцами, хотя обещали здание «Россотрудничества» сжечь полностью. Лидер ОУН Николай Коханивский пообещал продолжить погромы:

Во второй раз сутки пострадало здание «Россотрудничества» Фото: REUTERS

Во второй раз сутки пострадало здание «Россотрудничества»Фото: REUTERS

- Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора.

В Киеве отметили годовщину Майдана Фото: REUTERS

В Киеве отметили годовщину МайданаФото: REUTERS

Уже прошедшие погромы, Николай Коханивский назвал модно - «флешмобы», и предложил своим сторонникам «держаться вместе» - для безопасности. Впрочем, «оуновцев» никто и не собирался арестовывать, задерживать или просто, пресекать их деятельность.

Как и во время «Майдана-2014» или «Оранжада», украинская милиция заняла созерцательную позицию выжидая - «чья возьмет»? По другой версии - эта пассивность, скрытый протест против власти, которая пришла благодаря Майдану, и уйдет, скорее всего, точно так же.

Неонацисты напали на здание Россотрудничества в Киеве.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СТЕШИН

 
Читайте также
Анна Герман: Перелет Саакашвили в Польшу был согласован с партнерами. Больше он на Украину не прибежит
Об этом известный в Европе политик, бывший депутат Верховной Рады и экс-пресс- секретарь Виктора Януковича заявила в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении в Дагестане
Украинские неонацисты обещают новые погромы российских объектов в Киеве
Курдские военные отряды в Африне призвали сирийскую армию вмешаться в ситуацию
Число погибших при стрельбе у храма в Дагестане возросло до пяти человек
Российские хоккеисты с канадцами могут встретиться только в финале
Весна придет в Москву не раньше конца марта
Установлена личность подозреваемого в стрельбе у храма в Дагестане
Главу Центробанка Латвии задержали по подозрению в коррупции
Хоккейный турнир на Олимпиаде 2018: сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем пары Словения - Норвегия
Ди Каприо рассказал, где находится самое холодное место на Земле
В Киеве радикалы напали на здания Россотрудничества и Сбербанка
В районе станции Москва-Рижская ребенок, катавшийся с горки, попал под электричку
В России назвали провокацией предложение Варшавы забрать советские памятники
Трамп: Россия преуспела в создании хаоса в США
В Иране заявили о готовности ответить на нарушение ядерной программы
На украино-российской границе скопилось больше 100 грузовиков
Лукашенко выразил протест МОК в связи с судейством фристайлиста Кушнира
СМИ узнали, что ЦРУ всегда вмешивалось в выборы в других странах
В Киеве проходит митинг сторонников Саакашвили, требующих отставки Порошенко
Порошенко решил принять участие в судебном процессе по делу о событиях на Майдане
В Иране создали комитет по расследованию авиакатастрофы в провинции Исфахан