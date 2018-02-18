18 Февр. 23:01 2018-02-18T23:01:16+03:00

В результате авиакатастрофы погибли 60 пассажиров и шесть членов экипажа

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МЧС России передало Ирану координаты возможного места крушения самолета ATR-72, случившегося в провинции Исфахан.

"От правительства Исламской Республики Иран в адрес министра РФ по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова поступило обращение об оказании помощи в определении координат места крушения самолета посредством космического мониторинга. Необходимые сведения о предполагаемом месте крушения были направлены по дипломатическим каналам связи", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Также там напомнили, что Пучков ранее выразил соболезнования всем родственникам погибших в результате ЧП и предложил практическую помощь российской стороны.

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 18 февраля, самолет ATR-72 одной из крупнейших иранских авиакомпаний Aseman Airlines разбился через 20 минут после взлета из аэропорта Тегерана. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение в труднодоступной местности. Погибли все находившиеся на борту 60 пассажиров и 6 членов экипажа.