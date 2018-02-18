2018-02-18T17:51:38+03:00
В мире

66 человек погибло при крушении иранского самолета

Он выполнял рейс из Тегерана в город Ясудж [видео]
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Пассажирский самолет разбился в ИранеПассажирский самолет разбился в ИранеФото: REUTERS
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Лайнер ATR-72, принадлежащий одной из крупнейших иранских авиакомпаний Aseman Airlines, исчез с экранов радаров примерно через 20 минут после взлета из Тегерана. Глава службы неотложенной медицинской помощи Пир-Хоссейн Куливанд рассказал, что воздушное судно разбилось в 185 км от Ясуджа - в районе города Семиром (провинция Исфахан).

Что стало причиной аварии сказать сложно. Основные версии - погода и техническая неисправность самолета. По словам председателя комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддина Боруджерди, на борту находилось 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил.

Сейчас на место отправлены вертолеты (крушение произошло в горной местности). Однако по словам специалистов, густой туман препятствует спасательной операции. Вероятно потребуется несколько часов для развертывания сил экстренной помощи на месте происшествия.

Последняя фотография одного из пассажиров разбившегося иранского самолета Фото: Twitter.com

Последняя фотография одного из пассажиров разбившегося иранского самолетаФото: Twitter.com

Вскоре стало известно, что разбившийся лайнер уже совершал экстренную посадку. Две недели назад. Как сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ, самолет был вынужден сесть из-за технических проблем. Затем был проведен капитальный ремонт судна и его вновь ввели в эксплуатацию.

ЛТХ разбившегося самолета

ATR 72 — пассажирский двухмоторный самолет для среднемагистральных перелётов франко-итальянского производства;

Вмещает до 78 пассажиров (схема посадки 2+2);

Экипаж: 2 пилота

Максимальная скорость: 511 км/ч

Всего выпущено 969 самолетов ATR 72, они эксплуатируются более чем 120 компаниями по всему миру.

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