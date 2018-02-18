2018-02-18T23:21:56+03:00
В мире

На воротах польского посольства в Тель-Авиве нарисовали свастику

Польша потребовала от Израиля разъяснений по поводу этого инцидента
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийПремьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: REUTERS
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В воскресенье, 18 февраля, стало известно, что на воротах польского посольства в Израиле неизвестные нарисовали свастику. Полиция ищет ответственных за этот инцидент, а Варшава потребовала от Тель-Авива разъяснений.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на конференции по безопасности в Мюнхене о причастности к Холокосту некоторых представителей еврейской национальности.

"Польша обратилась к властям Израиля, чтобы те разъяснили инцидент и приняли меры в целях обеспечения защиты польского дипломатического учреждения", — заявил глава офиса пресс-секретаря МИД Польши Артур Ломпарт.

Он отметил, что израильская полиция возбудила уголовное дело по этому факту, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий пропаганду "бандеровской идеологии", а также вводящий ответственность за приравнивание польского народа к действиям нацистов в годы Второй мировой войны.

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