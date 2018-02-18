На воротах польского посольства в Тель-Авиве нарисовали свастику
В воскресенье, 18 февраля, стало известно, что на воротах польского посольства в Израиле неизвестные нарисовали свастику. Полиция ищет ответственных за этот инцидент, а Варшава потребовала от Тель-Авива разъяснений.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на конференции по безопасности в Мюнхене о причастности к Холокосту некоторых представителей еврейской национальности.
"Польша обратилась к властям Израиля, чтобы те разъяснили инцидент и приняли меры в целях обеспечения защиты польского дипломатического учреждения", — заявил глава офиса пресс-секретаря МИД Польши Артур Ломпарт.
Он отметил, что израильская полиция возбудила уголовное дело по этому факту, передает РИА Новости.
Как сообщал сайт kp.ru, в начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий пропаганду "бандеровской идеологии", а также вводящий ответственность за приравнивание польского народа к действиям нацистов в годы Второй мировой войны.