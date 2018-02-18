Названо имя стрелка, убившего пять женщин возле храма в Дагестане

18 Февр. 23:27 2018-02-18T23:40:55+03:00

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К этому часу стало известно имя преступника, который расстрелял прихожан возле храма в дагестанском Кизляре, когда они выходили после воскресной службы.

Городская администрация на своем официальном сайте сообщила, что ликвидированный ответным огнем стрелок был опознан, как Халил Халилов —22-летний как житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана.

Ранее сайт kp.ru писал, что в воскресенье, 18 февраля, неизвестный молодой человек открыл стрельбу из охотничьего ружья по людям возле храма Георгия Победоносца в Кизляре, на месте погибли четыре женщины, еще одна позже скончалась от полученных ранений в больнице. Еще четверо – две женщины, боец Росгвардии и полицейский – ранены.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

На месте работает оперативно-следственная группа, в Кизляр выехал министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.