2018-02-18T23:31:36+03:00
В мире

В США зарегистрирована как иностранный агент компания, производящая контент для Sputnik

Фирма RIA Global выполнила требования Минюста США в соответствии с законом о регистрации иноагентов (FARA)
Екатерина БОЛГОВА
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Студия телеканала "Russia today". Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб ДжавахадзеСтудия телеканала "Russia today". Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
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В США зарегистрирована как иностранный агент американская компания RIA Global, производящая программы для международного агентства Sputnik. Таким образом, фирма выполнила требования Минюста США в соответствии с законом о регистрации иноагентов (FARA).

Данный закон требует, чтобы любое физическое или юридическое лицо, действующее на территории США и представляющее интересы иностранной стороны, должно быть зарегистрировано в качестве иностранного агента.

В документах, которые были переданы американскому Минюсту, RIA Global отрицательно ответила на вопросы о контроле и финансировании со стороны правительства или политической партии других стран. При этом компания признала факт наличия субсидирования ее деятельности со стороны российского информационного агентства "Россия сегодня", передает ТАСС.

Минюст США потребовал от RIA Global зарегистрироваться в качестве иностранного агента 10 января. Отмечалось, что только в таком случае возможно продолжение деятельности компании, сообщал сайт kp.ru.

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