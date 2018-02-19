В Раде объяснили, почему европейцы стали бояться Украины

СЕГОДНЯ 12:00 2018-02-19T12:00:08+03:00

Европа может начать давить на Украину в случае ее уклонения от выполнения Минских договоренностей Фото: REUTERS

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В Верховной Раде считают, что на Западе стали бояться Украины из-за её неспособности соблюсти Минские договоренности. Такое мнение высказал депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович.

"Европейцы всё больше и больше боятся Украины, всё больше и больше боятся конфликтов — все хотят уже закончить. Американцам нужна дипломатическая победа. Мы не даём им ни одного, ни другого, ни третьего", — заявил депутат.

Он подчеркнул, что текущее положение дел может обернуться давлением на Киев со стороны западных стран и снятием антироссийских санкций, поэтому Минские соглашения являются безальтернативными и обязательны к выполнению.

"Я не знаю, почему наши политики, если такие ещё остались, не могут в этом сложном процессе разобраться",- сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Как сообщал сайт kp.ru ранее, о безальтернативности Минских соглашений говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.