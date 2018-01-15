Сергей Лавров: «Мы уважаем территориальную целостность Украины»

15 Янв. 2018 2018-01-15T11:03:52+03:00

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В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров дал большую пресс-конференцию крупнейшим зарубежным и российским СМИ, включая и «Комсомолку». Приводим самые важные отрывки — о территориальной целостности Украины, итогах 2017 года и английских газонах на евразийском пространстве.

Об итогах-2017

Минувший год во внешнеполитическом плане был непростым. Сохранялись очаги напряжённости от Ближнего Востока и Северной Африки до Украины. В последнее время начались угрозы Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова силовым путём. Наши американские коллеги и их союзники по-прежнему хотят вести дела на основе диктата и ультиматумов и не хотят признать реальности существующего многополярного мира. Их методы сомнительны: односторонние санкции, экстерриториальное применение собственного законодательства. Результат — снижение роли международного права и ставка всё большего количества государств на военную мощь, в которой они видят гарантию защиты суверенитета. Система мироустройства сегодня серьёзно разбалансирована.

О задачах-2018

Необходимо продолжение борьбы с терроризмом, успехи которой мы зафиксировали в прошлом году, вместе с нашими турецкими и иранскими партнёрами. При этом сирийское урегулирование — только часть сложнейших проблем. Отмечу и Ливию, и Йемен, и палестино-израильское урегулирование. Будем добиваться нормализации ситуации. […] Главное сейчас — это формирование полицентричной системы международных отношений.

О безальтернативности Минска

Украина — эта тема, которая достаточно искусственно делается более масштабной, чем она заслуживает и рассматривается как ось для противостояния России и Запада в целом. Считаю такой подход ошибочным. Нужно смотреть на него не сквозь призму противостояния «авторитарной России» и «либеральным Западом», а с точки зрения выполнения минских соглашений. Нашим западным коллегам нужно отойти от безоглядной, бездумной поддержки линии Киева на срыв этих соглашений. […] Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума весной 2014 года в Крыму.

О замирении на Корейском полуострове

Россия и Китай активно взаимодействуют в решении корейской ядерной проблемы. Для начала мы предлагаем всем успокоиться и заморозить любые конфронтационные действия. Будь то испытания вооружений [Северной Кореей] или военные манёвры, которые проводят США. Когда такой мораторий на недружественные действия вступит в силу, мы будем готовы сопровождать двусторонний диалог Пхеньяна и Вашингтона.

О евразийской интеграции

Как в Англии прокладывают дорожки через газон? Сначала смотрят, где люди ходят, а потом бетонируют или мостят. Вот так же продвигаются и наши интеграционные процессы на Евразийском пространстве.

О закате Запада

У США укоренилось ощущение собственной исключительности. Об этом многократно говорил экс-президент Обама. Новый президент Трамп такого термина не употреблял, но вся деятельность страны на международной арене ведётся в том же ключе. Однако Запад теряет свои доминирующие позиции, которыми он наслаждался в течение пяти столетий. Нужно вовлекать новые центры силы в равноправный диалог. Но как только американская позиция встречает не то что сопротивление, а просто встречные предложения, то сразу грозят санкциями. Имеет место боязнь честной конкуренции в целом ряде сфер. В энергетике — Европе вместо российского сжиженного газа навязывают более дорогой американский. От Германии требуют отказаться от газопровода «Северный поток-2». Другой пример — вводятся санкции, которые охватывают российский оборонный экспорт, чтобы не допустить укрепление его позиций… Стремление это понятно. Но надо конкурировать честно, а не запрещать третьим странам покупать российское оружие под угрозой санкций.

Об отъёме дипсобственности

Захват российской дипсобственности в США беспрецедентен. Мы готовим судебные иски для разрешения ситуации.