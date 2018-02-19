2018-02-19T14:39:29+03:00
Происшествия

Авиакомпания Aseman Airlines опровергла сообщения о технических неполадках разбившегося в Иране самолета

Также представитель перевозчика отметил, что пилот, управлявший лайнером, был одним из лучших летчиков страны
Дарья ИВАШКИНА
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Поиски обломков самолета ATR 72-500 продолжаютсяПоиски обломков самолета ATR 72-500 продолжаютсяФото: REUTERS
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Авиакомпания Aseman Airlines опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что причиной крушения пассажирского самолета ATR 72-500, произошедшего в минувшее воскресенье, 18 февраля, в иранской провинции Исфахан, могли стать технические неполадки.

По словам главы департамента по подготовке и отбору персонала компании Бахадура Ашаири, никаких неисправностей у разбившегося воздушного судна не было. Также представитель перевозчика заметил, что пилот, управлявший лайнером, был одним из лучших летчиков страны.

«Самолет был полностью протестирован. Пилот, управлявший судном на рейсе Тегеран - Ясудж, был одним из лучших летчиков страны и являлся национальным тренером Управления гражданской авиации Ирана, на его счету 17,7 тысячи полетов на самолете ATR», - приводит слова Ашаири агентство Fars.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в иранских СМИ появилась информация о том, что незадолго до катастрофы ATR 72-500 был вынужден совершить аварийную посадку. Как уточнялось, 25 января он возвращался в аэропорт Тегерана из-за неисправности.

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