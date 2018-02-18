2018-02-18T14:20:33+03:00
Происшествия

Стали известны основные версии причины авиакатастрофы самолета в Иране

По одним данным, ЧП случилось из-за плохих метеоусловий, по другим - из-за технических неполадок
Дарья ИВАШКИНА
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Стали известны основные версии крушения самолета ATR 72-500 авиакомпании Iran Aseman Airlines в ИранеСтали известны основные версии крушения самолета ATR 72-500 авиакомпании Iran Aseman Airlines в ИранеФото: REUTERS
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В воскресенье, 18 февраля, стали известны основные версии крушения самолета ATR 72-500 авиакомпании Iran Aseman Airlines в Иране. Всего их две.

По одним данным, причиной авиакатастрофы стали неблагоприятные погодные условия. Предполагается, что лайнер попал в пыльную бурю и врезался в гору Дена. Кстати, в настоящее время в районе ЧП также отмечается плохая видимость, что сильно затрудняет работу спасателей.

По второй версии, воздушное судно потерпело крушение из-за технических неполадок. Как пишут местные СМИ, менее месяца назад самолет был вынужден совершить аварийную посадку: 25 января он вернулся в аэропорт Тегерана из-за неисправности. По некоторым данным, после этого неисправность устранили, и лайнер продолжил осуществлять полеты, передает агентство ISNA.

В пользу версии с техническими неполадками говорят и свидетельства очевидцев катастрофы. По их словам, перед крушением пилот пытался посадить машину.

Кстати, отметим, в распоряжении Iran Aseman Airlines находятся шесть лайнеров модели ATR 72. Согласно сведениям портала Flightradar24, все они оснащены устаревшими транспондерами, которые передают данные с задержкой в несколько секунд.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в результате крушения пассажирского самолета в Иране погибли 66 человек - все, кто был на борту.

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