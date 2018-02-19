Лавров о списке Мюллера: США обвинили, но не предоставили доказательств

СЕГОДНЯ 14:59 2018-02-19T15:02:55+03:00

По словам министра, он так и не увидел каких-то конкретных сведений, которые могли бы быть соотнесены «с чем-то напоминающим факты»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал выдвинутые спецпрокурором США Робертом Мюллером обвинения против 13 россиян, которые, по мнению Вашингтона, якобы пытались вмешаться в американские выборы. Как отметил министр, Соединенные Штаты как обычно обвинили, но не предоставили никаких доказательств.

«Конкретные факты, даты, иные сведения, которые могут быть соотнесены с чем-то напоминающим факты, я не увидел. То есть, получается, что выдвинуты обвинения, но доказательств не представлено», - сказал Лавров.

Также глава дипведомства ответил на заявление директора Нацразведки США Дэна Коутса о «многочисленных фактах», которые якобы подтверждают обоснованность всех обвинений против Москвы. «Поэтому, когда наши американские коллеги говорят, что российская сторона не признает очевидные факты, то для нас это совсем не очевидные и пока еще совсем не факты», - цитирует Лаврова «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 16 февраля, Соединенные Штаты официально обвинили 13 граждан нашей страны во «вмешательстве» в президентские выборы, которые прошли в США в ноябре 2016 года.