2018-02-19T15:02:55+03:00
Политика

Лавров о списке Мюллера: США обвинили, но не предоставили доказательств

По словам министра, он так и не увидел каких-то конкретных сведений, которые могли бы быть соотнесены «с чем-то напоминающим факты»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал выдвинутые спецпрокурором США Робертом Мюллером обвинения против 13 россиян, которые, по мнению Вашингтона, якобы пытались вмешаться в американские выборы. Как отметил министр, Соединенные Штаты как обычно обвинили, но не предоставили никаких доказательств.

«Конкретные факты, даты, иные сведения, которые могут быть соотнесены с чем-то напоминающим факты, я не увидел. То есть, получается, что выдвинуты обвинения, но доказательств не представлено», - сказал Лавров.

Также глава дипведомства ответил на заявление директора Нацразведки США Дэна Коутса о «многочисленных фактах», которые якобы подтверждают обоснованность всех обвинений против Москвы. «Поэтому, когда наши американские коллеги говорят, что российская сторона не признает очевидные факты, то для нас это совсем не очевидные и пока еще совсем не факты», - цитирует Лаврова «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 16 февраля, Соединенные Штаты официально обвинили 13 граждан нашей страны во «вмешательстве» в президентские выборы, которые прошли в США в ноябре 2016 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украина передала в суд меморандум о нарушении Россией морского права
В Анкаре заявили, что встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля
В Киев отказались согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в Донбасс
В Сети опубликовано видеопособие, как утешить медведя
Вице-премьер Турции: ввод Дамаском войск в Африн приведет к разделению Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил с послом США Украину, Сирию, Афганистан и КНДР
Пушков прокомментировал запрет Украины на поставки двигателей для Ан-148
Заскучавшие экскаваторщики сыграли в крестики-нолики гидромолотами
МИД России выразил протест представителю Украины из-за погромов в Киеве
В Испании начался суд по делу «русской мафии»
Патриарх отслужил панихиду по погибшим в Кизляре
Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 50%
На станции метро «Чистые пруды» на рельсы упала 15-летняя девочка
Водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта на МКАД
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии