Патриарх отслужил панихиду по погибшим в Кизляре

СЕГОДНЯ 19:00 2018-02-19T19:00:22+03:00

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В первый день Великого поста Патриарх Кирилл провел заупокойную службу по погибшим при стрельбе в дагестанском Кизляре.

- Они пали жертвой человеческой ненависти и человеческого безумия. Когда слышишь о трагических событиях, происходящих где-то далеко, это воспринимается со скорбью. Но когда это касается людей, с которыми мы связаны одной верой, жизнью в одной стране, то совершенно особенно воспринимается это злодейское и ничем, кроме человеческой злобы, не оправданное действие. Давайте помолимся об упокоении душ усопших, зверски убиенных в Кизляре, - обратился предстоятель РПЦ к верующим в храме Христа Спасителя.

Ранее Святейший призвал местное духовенство оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Напомним, в Прощеное воскресенье 22-летний Халил Халилов обстрелял прихожан Георгиевского храма города Кизляр. Погибли пять пожилых женщин, самого нападавшего застрелили полицейские. Расследование дела взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Одна из версий - теракт.

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