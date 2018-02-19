Во время расстрела в храме Кизляра людей спасла блаженная нищенка
Воскресным вечером в Свято-Георгиевском храме Кизляра было особенно торжественно и людно - шло праздничное богослужение по случаю Прощеного воскресенья.
В городе с 49-тысячным населением — половина русские. Службу вел настоятель храма, отец Павел Каликин. Когда она закончилась, прихожане попросили друг у друга и у близких прощения и начали расходиться. И тут во дворе храма раздались выстрелы.
- Я зашел в алтарь и услышал хлопки. Кто-то закричал, что по территории ходит человек с ружьем и всех расстреливает, - вспоминает отец Павел. - Обычно служба заканчивается в 5 вечера, а тут мы завершили раньше. Он, вероятно, рассчитывал устроить бойню прямо во время молебна...
Трагедия в Кизляре: 22-летний дагестанец, убивший 5 человек, планировал устроить бойню в православном храме.Очевидцы расстрела прихожан храма Георгия Победоносца в дагестанском городе Кизляр уверяют, что жертвами 22-летнего преступника могли стать десятки человек, среди которых были беременные женщины и дети.
ОНА ВCЕХ КРЕСТИЛА И УЛЫБАЛАСЬ
В этот день у ворот церкви с самого утра крутилась женщина, которую прихожане зовут блаженной. Ее здесь знали все. Приходила, крестила прохожих и улыбалась.
- Ее звали Ирина Мелькомова, - продолжает Павел Каликин. - Она сидела возле храма на лавочке, просила милостыню. Прихожане ее знали, помогали. Кто денежку даст, кто продукты.
Ирина спасла много жизней ценой собственной. ФОТО: Эксклюзив "КП"
И добро вернулось сторицей. Кто бы мог подумать, что именно блаженная Ирина спасет жизнь многим людям. Увидев отморозка палящего в опешивших горожан, она побежала прямо на душегуба. Куда только вся кротость девалась. Женщина истошно кричала и колотила стрелка сумкой. Он выстрелил ей в грудь. Потом еще раз.
Когда Ирина упала, внимание бандита, направлявшегося к дверям храма, стал отвлекать казак Сергей Пресняков.
- После службы мы с женой и матерью вышли из церкви, - вспоминает Сергей. - Когда уже подошли к машине, услышал хлопки, как будто взрывались петарды. Я посадил в машину женщин и быстро отогнал ее за небольшой холм. А сам побежал обратно. Я уже видел раненых, одна из лежавших женщин истошно кричала и звала на помощь. И тут я увидел его. Бородатый, в шапочке и с двустволкой, он шел к храму, стреляя и крича «Аллах акбар, мы вас будем резать, русские свиньи!». Видя, что он опять целит в женщин, я стал кричать: «Стреляй в меня, трус!». Он услышал, развернулся, прицелился, пару раз выстрелил, но промазал. Потом я увидел, что открылась боковая дверь храма и оттуда вышел мой знакомый Николай. Стал ему кричать: «Коля, закрывайте двери и не выходите!».
По словам Павла Каликина, то, что Ирина и Сергей отвлекли внимание отоморозка, спасло жизни как минимум 50 прихожан.
- Благодаря им мы успели закрыть на засовы ворота и двери, - продолжает отец Павел. - Он пытался войти, стучал, кричал, даже стрелял, но замки выдержали. Страшно представить, что было бы, войди он внутрь. Среди нас были беременные женщины, дети. Кто-то плакал, кто-то молился. Пока я закрывал двери в алтаре и заднюю дверь храма, другие служители успокаивали людей.
Настоятель Свято-Георгиевского храма Отец Павел.
Тем временем перед храмом наступала развязка трагедии. Стрелок, поняв, что в храм не войдет, начал уходить.
- Прячась за деревьями, я кричал ему вслед: «Ты, че, испугался? Только со стариками и женщинами можешь воевать?», - продолжает Сергей Пресняков. - Он еще несколько раз выстрелил в меня, картечь пролетела над головой, зацепила ветки. Тут наконец подъехал полицейский «УАЗик». Он сразу выстрелил по машине, ранил двоих сотрудников. ОМОНовец открыл огонь на поражение.
Казак Сергей Пресняков. ФОТО: Эксклюзив "КП"
Видео нападения на прихожан в Кизляре.
У стрелка в карманах нашли с десяток неиспользованных патронов. На ноге был закреплен большой нож, на котором было что-то написано белой арабской вязью. Оказалось, это клятва верности террористам - отморозок перед нападением записал видеобращение, в котором присягнул на верность ИГИЛ (запрещенная в РФ организация — Ред.)
Перед нападением молодой человек записал видеобращение, в котором присягнул на верность ИГИЛ (организация запрещена в РФ).
- Когда все закончилось, мы вышли из храма, и увидели во дворе погибших, - вспоминает отец Павел. - Это постоянные прихожане нашего храма:
Надежда Сергеевна Терлиян, возглавлявшая паломническую службу,
Вера Гавриловна Моргунова работала в районной администрации, в совете ветеранов,
Вера Моргунова (слева) и Людмила Щербакова
Ее сестра Людмила Георгиевна Щербакова — известный в городе кардиолог, заслуженный врач республики, более 40 лет проработавшая в медицине,
Людмила Щербакова
Вера Сергеевна Блинникова тоже была постоянной нашей помощницей, убирала храм,
Вера Блинникова.
И блаженная Ирина.
В больнице Кизляра остаются и четверо раненых. Это полицейские Солтансойгид Хизриев и Магомед Рамазанов, состояние которых средне тяжелое, а также двое прихожанок — Наталья Плетухина и Надежда Кушнарева. По словам Павла Каликина, богослужения в храме прекращаться не будут. Правда, теперь церковь возьмут под круглосуточную охрану.
ВОПРОС РЕБРОМ
Были у храма охрана?
- Вооруженной охраны у нас никогда не было, потому что не было никаких предпосылок для этого — угроз ни в словесной форме, ни в виде анонимных записок мы не получали, - говорит отец Павел Каликин. - За всю историю, а уж какие тяжелые события были в Кизляре, никто никогда не посягал на храм. У нас был сторож, и он вышел на шум, но что он мог сделать без оружия? Сотрудники полиции дежурили у храма только по большим праздникам. Мы не думали никогда, что такое может произойти. Я спокойно в облачении ходил по городу. И люди всегда здоровались и относились с уважением. А недавно, во Всемирный день религии, который мы проводили совсместно с муфтиятом, я читал в местном университете лекцию. И тоже встретил только благожелательное отношение.
КТО НАПАЛ НА ХРАМ?
22-летний Халил Халилов — уроженец села Рассвет Тарумовского района Дагестана. По оперативной информации, он собирался выехать в Сирию, а перед этим долго общался по Интернету со своим двоюродным братом, воюющим в рядах террористов ИГИЛ. Уехать в Сирию у Халилова не получилось. И тогда он решил устроить бойню в Кизляре.
Дагестанский стрелок присягнул на верность террористам.Видео:directorate4
Взял охотничье ружье и патроны у родственника, приехал в Кизляр на автомобиле, припарковался недалеко от церкви и стал ждать, когда начнется служба. Перед этим Халилов записал и выложил в интернет видеообращение, в котором заявил, что нападение будет «местью за убийства мусульман в Сирии» и призвал совершать теракты в России во время Чемпионата мира по футболу.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Только храмы и удерживали на Кавказе последних русских
Дмитрий СТЕШИН
Единственное место, где на Северном Кавказе могут собираться оставшиеся русские – это церкви. Не всех устраивают фольклорные кружки при местных администрациях. Все понимают, что это профанация, и душевного утешения там не сыскать. А оно нужно, это утешение, потому что исход русских с Кавказа так и не смогли остановить по ряду причин. И в первую очередь – недружелюбная среда, невербальные методы вытеснения и только потом – нищая, небогатая и несправедливая жизнь нацреспублик. Я говорил об этом в 2007 году с Кизлярским казачьим атаманом Николаем Спириным. Мой путь лежал дальше – в Грозный, на первую Пасхальную службу в единственном православном храме чеченской столицы. Его только что восстановили и освятили после осквернения войной. Поэтому, атаман воспринял меня не как заезжего журналиста, а как паломника-единоверца и был откровенен (подробности)
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