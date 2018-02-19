Глава Генштаба РФ обсудил с послом США Украину, Сирию, Афганистан и КНДР

СЕГОДНЯ 20:33 2018-02-19T20:33:01+03:00

А также перспективы российско-американских отношений в военной области

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В понедельник, 19 февраля, начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов встретился с послом США в нашей стране Джоном Хантсманом. Как стало известно, переговоры прошли в здании Минобороны РФ.

В ходе этой встречи стороны говорили об Украине, Сирии, КНДР и Афганистане, а также затрагивали вопросы стратегической стабильности. Кроме того, выяснилось, что Герасимов и Хантсман обсуждали перспективы российско-американский отношений в военной области.

Причем посол США высказался за «интенсификацию общения» между Вашингтоном и Москвой. При этом дипломат заметил, что в настоящее время между нашими странами «установился низкий уровень доверия», передает «Интерфакс».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце января Хантсман запросил встречи с высокопоставленными официальными лицами нашей страны. В частности, тогда он заявил о намерении провести переговоры не только с начальником российского Генштаба, но и с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.