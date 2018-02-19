В Анкаре заявили, что встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля

СЕГОДНЯ 21:39 2018-02-19T21:39:20+03:00

При этом ей будут предшествовать переговоры министров иностранных дел России и Турции

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Вице-премьер Турции Бекир Боздаг, выступая в понедельник, 19 февраля, на пресс-конференции в Анкаре, анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, главы наших государств планируют провести переговоры в начале апреле. Точная дата пока не определена, однако уже известно, что разговор состоится на территории Турции.

Как ожидается, в ходе личного общения стороны продолжат обсуждать урегулирование проблем в Сирии. Причем этой встрече будут предшествовать переговоры министров иностранных дел России и Турции в марте, а также трехсторонняя встреча представителей Москвы, Анкары и Тегерана в Астане.

«Четырнадцатого марта будет проведена встреча с участием наших министров иностранных дел в Москве. Шестнадцатого марта в Астане с участием Ирана пройдет трехсторонняя встреча», - приводит слова Боздага телеканал A Haber.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник Путин пообщался с Эрдоганом по телефону. Как отмечалось, в ходе этой беседы стороны обсудили ситуацию в Сирии, уделив особое внимание вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате.