2018-02-19T18:23:03+03:00
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

В частности, лидеры поговорили о турецкой военной операции в Африне
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 19 февраля, президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В частности, в ходе этого разговора стороны обсудили ситуацию в Сирии. При этом особо внимание собеседники уделили вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате. Кроме того, лидеры поговорили об обстановке на северо-западе САР, в том числе с учетом турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африна.

«Подтверждена готовность к плотной координации усилий России, Турции и Ирана в целях обеспечения эффективного функционирования зон деэскалации и продвижения политического процесса – в развитие договоренностей, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Также там подчеркивается, что в ходе беседы Путин и Эрдоган отметили положительную динамику развития российско-турецкого сотрудничества, а также договорились о проведении в ближайшее время ряда встреч на различных уровнях.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. С тех пор вооруженные силы республики воюют против курдов, которых Анкара считает террористами.

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