Песков подтвердил предстоящую встречу Путина, Эрдогана и Рухани
Трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана запланирована и подготовка к ней уже ведется. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Переговоры Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани пройдут в апреле этого года в Турции.
"Такая встреча готовится", - подтвердил Песков Интерфаксу.
Ранее в понедельник сайт «Комсомольской правды» сообщал, что Путин пообщался по телефону со своим турецким коллегой. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и особое внимание уделили вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате. Также была собеседники обменялись мнениями об обстановке на северо-западе САР, в том числе с учетом турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африна.
По итогам переговоров Путин и Эрдоган договорились провести следующий саммит между Турцией, Россией и Ираном по Сирии в Стамбуле.