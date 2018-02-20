2018-02-20T00:08:26+03:00
Политика

Песков подтвердил предстоящую встречу Путина, Эрдогана и Рухани

Переговоры пройдут в апреле в Турции
Юлия ДИВЕЕВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана запланирована и подготовка к ней уже ведется. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Переговоры Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани пройдут в апреле этого года в Турции.

"Такая встреча готовится", - подтвердил Песков Интерфаксу.

Ранее в понедельник сайт «Комсомольской правды» сообщал, что Путин пообщался по телефону со своим турецким коллегой. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и особое внимание уделили вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате. Также была собеседники обменялись мнениями об обстановке на северо-западе САР, в том числе с учетом турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африна.

По итогам переговоров Путин и Эрдоган договорились провести следующий саммит между Турцией, Россией и Ираном по Сирии в Стамбуле.

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