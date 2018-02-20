2018-02-20T03:32:54+03:00
Общество

Лавров рассказал о феномене Чуркина

Исполнился год со дня смерти российского дипломата
Юлия ДИВЕЕВА
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Исполняется год со дня смерти российского дипломата Виталия ЧуркинаИсполняется год со дня смерти российского дипломата Виталия ЧуркинаФото: REUTERS
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Постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин был человеком талантливым, энергичным, креативным смелым и выдающимся дипломатом. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Как рассказывал сайт «Комсомольской правды», Чуркин скончался от сердечного приступа прямо на рабочем месте 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.

«Один из самых ярких эпизодов в его карьере, это когда он был специальным представителем на Балканах и внёс огромный вклад в урегулирование кризиса в этом регионе – в достижение Дейтонских соглашений и обеспечение законных прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Ему даже подарили участок земли в Республике Сербской. Он так там ни разу, по-моему, и не побывал», — рассказал министр иностранных дел.

По словам Лаврова, с Чуркиным он очень тесно общался, когда они оба были назначены заместителями главы МИД. Позже Чуркин стал послом по особым поучениям и занимался сотрудничеством в Арктике.

«Но мне показалось очевидным, что это было для него маловато», — сказал глава МИД России.

Министр предложил кандидатуру Чуркина в ООН и был очень рад, когда президент РФ Владимир Путин одобрил ее. Лавров отмечает, что в ООН талант Чуркина «раскрылся всеми своими гранями».

«Его очень любили и до сих пор вспоминают в Нью-Йорке, это наше дипломатическое наследие», — подчеркнул Лавров.

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