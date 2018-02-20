2018-02-20T19:06:50+03:00
В мире

В Южной Корее нашли труп чиновника, который впал в депрессию из-за криптовалют

По предварительным данным, высокопоставленный госслужащий скончался от сердечного приступа
Денис СУХОВ
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Фото: DPA/TASSФото: DPA/TASS
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В Южной Корее обнаружен мертвым высокопоставленный чиновник, разрабатывавший меры по регулированию криптовалют. Тело 52-летнего Чон Ки Джуна было найдено в его доме, по предварительным данным он скончался от сердечного приступа.

По информации агентства Ренхап, в настоящее время полиция расследует все обстоятельства смерти чиновника. В свою очередь в пресс-службе южнокорейского правительства сообщили, что Чон Ки Джун отвечал за координацию разных ведомств, задействованных в регулировании рынка криптовлю.

Как рассказали агентству друзья чиновника, с момента назначения на эту должность в конце прошлого года Чон Ки Джун испытывал постоянный сильный стресс.

Ранее сайт «КП» сообщал, что в январе этого года Министерство юстиции Южной Кореи предложило существенно ужесточить законодательство в сфере регулирования криптовалют, вплоть до полного запрета на торговлю.

Позже сообщалось о запрете на анонимную торговлю криптовалютами на территории республики, однако в феврале власти страны заявили, что пока речь о полном запрете криптовалютных бирж не идет.

В свою очередь эти новости вызвали резкие скачки курса криптовалют. В частности, биткоин 5 февраля опускался до 7 тысяч долларов, после чего перешел к росту вслед за благоприятными заявлениями из Сеула. По состоянию на 20 февраля один биткоин стоит уже более 11,5 тысяч долларов.

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