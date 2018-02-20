Глава ВС: при отсутствии спора разводить супругов можно было бы без суда

СЕГОДНЯ 13:29 2018-02-20T13:29:10+03:00

В 2017 году почти половина рассмотренных судом дел по семейным спорам были дела о разводах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Если между супругами нет споров по детям и разделу имущества, развод могли бы оформлять сотрудники ЗАГС без привлечения суда. Такое предложение озвучил на семинаре-совещании глав региональных судов председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Высказывается предложение о том, что в случае, если супруги достигли соглашения о несовершеннолетнем ребенке и разделе общего имущества, процедура развода может быть осуществлена не в суде, а в органах ЗАГС", - цитирует Лебедева ТАСС.

Всего за 2017 год, по данным судебной статистики, суды рассмотрели 490 тысяч дел о разводах, когда всего дел по семейным спорам зарегистрировано около 1 млн. Вторыми по частоте оказались дела об алиментах (316 тысяч). Затем по убывающей: споры о лишении родительских прав (48,7 тысяч), споры о разделе совместно нажитого имущества (36 тысяч), о воспитании детей (27 тысяч), об установлении отцовства (16 тысяч) и об отмене усыновления (около 500).

Ранее Лебедев на том же совещании сообщил о сокращении коррупционных обвинительных приговоров в 2017 году с 13,1 до 9,9 тысяч, передает сайт kp.ru.

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