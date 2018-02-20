2018-02-20T15:33:38+03:00
В мире

В МИД Польши заявили о невозможности улучшения отношений с Россией

Глава ведомства Яцек Чапутович считает Москву агрессором и призывает к сохранению международных санкций
Денис СУХОВ
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Глава МИД Польши Яцек ЧапутовичГлава МИД Польши Яцек ЧапутовичФото: REUTERS
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Москва и Варщава имеют противоположные взгляды на украинский кризис и проект газопровода «Северный поток-2», поэтому рассчитывать на кардинальное улучшение двусторонних отношений не приходится. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«Мы считаем, что Россия является агрессором. Санкции нужно сохранять, а на форуме Совета Безопасности ООН нашим лозунгом является укрепление международного права», - заявил министр в интервью «Радио Польша».

Он также напомнил, что Польша вместе с США выступают против проекта газопровода «Северный поток-2», который должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Кроме того, между Москвой и Варшавой ведутся споры на историческую тему.

«В связи с этим нет шансов на какие-то кардинальные изменения, на близкие отношения. Однако это не означает, что все отношения должны быть заморожены», - добавил Чапутович.

По словам дипломата, Россия и Польша имеют схожие позиции по определенным вопросам, таким как стабилизация ситуации в Афганистане.

«Мы должны сохранять дипломатические связи», - подытожил министр.

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