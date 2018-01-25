Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»

25 Янв. 2018 2018-01-25T16:04:38+03:00

Матеуш Моравецкий признался, что рассчитывает на помощь США для оказания давления на «Газпром»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен донести до американской администрации опасения Варшавы по поводу российского газопровода «Северного потока-2».

В частности, речь об этом пойдет в ходе запланированных на субботу переговоров премьера с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Я буду говорить о «Северном потоке-2» — газовом соединении между Россией и Германией, которое, если будет реализовано, приведет к тому, что де-факто транзит газа через Украину будет уже не нужен», - завил Моравецкий в интервью Польскому радио.

По словам политика, необходимо, чтобы Тиллерсон был «полностью осведомлен о связанных с этим угрозах, опасностях и рисках», так как Польша рассчитывает на помощь США в оказании давления на «Газпром».

«Мы находимся в постоянном контакте с американской администрацией, чтобы уменьшить монополию «Газпрома» и ценовой диктат России по отношению к Европе. Мы над этим работаем и хотим, чтобы другие партнеры также этому способствовали», - отмеnил Моравецкий.