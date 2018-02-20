2018-02-20T15:44:55+03:00
Политика

Финалисту "Лидеров России" предложили возглавить компанию

Тюменский губернатор Владимир Якушев уверен, что у Максима Скворцова хватит опыта для повышения эффективности предприятия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Финалист конкурса "Лидеры России" Максим Скворцов. Фото: администрация Тюменской областиФиналист конкурса "Лидеры России" Максим Скворцов. Фото: администрация Тюменской области
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Один из финалистов всероссийского конкурса "Лидеры России" может занять пост главы Тюменской агропромышленной лизинговой компании, которая в настоящий момент является безусловным лидером в сфере техники и оборудования сельскохозяйственного назначения в нашей стране. Соответствующее предложение Максиму Скворцову сделал губернатор региона Владимир Якушев.

Тюменский глава подчеркнул, что такой креативный и амбициозный специалист наверняка сможет справиться с ответственной работой.

"Пройдя серьезный отбор, вы доказали, что обладаете большим потенциалом, который можете реализовать на благо региона. Убежден, у вас достаточные знания и опыт, чтобы справиться с поставленными задачами, повысить эффективность компании как регионального института развития", - приводятся слова Якушева на сайте областной администрации.

Отмечается, что губернатор настолько воодушевился идеей проведения конкурса управленцев, что решил в будущем организовать аналогичный отбор и на региональном уровне.

Напомним, что конкурс "Лидеры России" был разработан по инициативе президента страны Владимира Путина. Его целью был поиск перспективных руководителей методом "спартанского" отбора - некоторым даже пришлось прыгать со скалы в воду. Поучаствовать в таком своеобразном соревновании пожелали более 200 тысяч человек, однако дойти до финала смогли чуть больше сотни.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля в Сочи первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил 103 победителей конкурса.

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