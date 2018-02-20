2018-02-20T16:38:43+03:00
Политика

В России нашли замену запрещенным Украиной авиадвигателям для Ан-148

В Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева сообщили а разработке аналогичного SaM146
Алексей КАРЕЛИН
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Украинские двигатели для Ан-148 заменят на продукцию российско-французского производства.Украинские двигатели для Ан-148 заменят на продукцию российско-французского производства.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Россия сможет заменить украинские авиадвигатели Д-436 на отечественные SaM146. Об этом "КП-Ростов" сообщили в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева в ответ на вопрос, представляет ли проблему запрет Украины на поставку в РФ двигателей для Ан-148 и амфибий Бе-200.

"К 2020 году российское самолетостроение полностью перейдет на отечественные детали, так как разработки в этом направлению идут полным ходом. Двигатели на Ан-148 могут быть заменены на другие российские аналоги", - говорит эксперт авиации Анатолий Кнышов.

В ТАНТК им. Бериева рассказали, что последний год на предприятии идет работа по ремоторизации с украинских двигателей на SaM146 российско-французского производства, передает "КП-Ростов".

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 20 февраля власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей. Об этом заявил замминистра промышленности РФ Олег Бочаров.

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