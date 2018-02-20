Спасатели нашли первые останки тел пассажиров рухнувшего в Иране самолета

СЕГОДНЯ 17:27 2018-02-20T17:27:04+03:00

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Поисково-спасательная экспедиция нашла первые останки тел пассажиров потерпевшего крушение ATR-72. Всего на борту было 66 человек, погибли все. Спасатели отыскали не меньше 30. Половина из них уже проходит процесс установления личности.

"Отряды спасателей и военных добрались до места крушения самолета и обнаружили останки тел нескольких погибших. С воздуха поисково-спасательным службам активно помогают вертолеты", - передает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.

Напомним, самолет ATR-72 компании Aseman Airlines летел 18 февраля из Тегерана в Ясудж. Через 50 минут воздушное судно пропало с радаров. Тогда он пролетал в районе горного хребта Дена, где и нашли позже фюзеляж самолета.

Причину крушения пока не установили. Пока объявлены две версии: технические неполадки и столкновение с горой из-за плохой видимости, сообщает сайт kp.ru.