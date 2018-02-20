Роскомнадзор заблокировал сайты с персональными данными 100 млн россиян

СЕГОДНЯ 19:06 2018-02-20T19:06:29+03:00

За 2017 год надзорный орган закрыл доступ к 45 тысячам интернет-ресурсам с пропагандой терроризма

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Несколько десятков телефонных справочников содержали персональные данные около 100 млн граждан, или двух третей населения РФ. Интернет-ресурсы заблокированы Роскомнадзором, как и ресурс, содержавший 11 тысяч обращений россиян в госорганы. В документах также содержались личные данные граждан. Всего за подобные нарушения контрольный орган закрыл доступ к 176 сайтам, передает РИА Новости.

Кроме того, глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о заблокированных за 2017 год 45 тысячах сайтах с пропагандой терроризма. Ресурсы освещали деятельность террористической организации ИГИЛ, запрещенной на территории РФ.

Большая часть жалоб на интернет-ресурсы оборачивается удалением запрещенного контента администраторами или провайдерами сети, отметил Жаров. "В результате операторами связи из почти 90 тысяч ресурсов был ограничен доступ только к 13 500 сайтов или страницам сайтов", - передает слова главы Роскомнадзора "Интерфакс".

15 февраля сайт kp.ru сообщал, что контрольный орган также внес в "черный список" 200 сайтов, которые продавали контрафакт к чемпионату мира по футболу.