Блогер притворился мёртвым, чтобы увидеть реакцию своего кота
Эксперимент: что сделает кот, если умрёт хозяин.Блогер притворился мёртвым, чтобы увидеть реакцию своего кота.
Одиннадцатилетний кот по кличке Спарта - настоящая звезда YouTube в США. Видеоролики с его безудержным весельем смотрят миллионы американцев! Но на днях хозяин Спарты решился на совершенно невесёлый эксперимент:
- Что будет делать мой кот, если я внезапно умру? Чтобы проверить это, я решил инсценировать свою смерть перед Спартой. Его реакция была бесценна! А как поведут себя ваши питомцы? - подписал видеозапись эксперимента автор канала TheMeanKitty.
И что же сделал кот? Он лёг рядом с хозяином и стал смотреть в камеру...
- Спарта будто говорит: «Смотрите, я тоже могу инсценировать свою смерть!» - пишут в комментариях к ролику.
Всего видео с невозмутимым котом Спартой посмотрели уже более 1,5 миллиона раз.
Ещё один кот со стальными нервами стал недавно звездой соцсетей. Кличка его неизвестна, но живёт он в Стамбуле. А отдыхать предпочитает у схода с эскалатора. Тот факт, что он мешает прохожим, пушистика ни капли не смущает (подробности)