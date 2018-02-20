СЕГОДНЯ 19:46 2018-02-20T19:46:58+03:00

Эксперимент: что сделает кот, если умрёт хозяин. Блогер притворился мёртвым, чтобы увидеть реакцию своего кота.

Изменить размер текста: A A

Одиннадцатилетний кот по кличке Спарта - настоящая звезда YouTube в США. Видеоролики с его безудержным весельем смотрят миллионы американцев! Но на днях хозяин Спарты решился на совершенно невесёлый эксперимент:

- Что будет делать мой кот, если я внезапно умру? Чтобы проверить это, я решил инсценировать свою смерть перед Спартой. Его реакция была бесценна! А как поведут себя ваши питомцы? - подписал видеозапись эксперимента автор канала TheMeanKitty.

И что же сделал кот? Он лёг рядом с хозяином и стал смотреть в камеру...

- Спарта будто говорит: «Смотрите, я тоже могу инсценировать свою смерть!» - пишут в комментариях к ролику.

Всего видео с невозмутимым котом Спартой посмотрели уже более 1,5 миллиона раз.

Ещё один кот со стальными нервами стал недавно звездой соцсетей. Кличка его неизвестна, но живёт он в Стамбуле. А отдыхать предпочитает у схода с эскалатора. Тот факт, что он мешает прохожим, пушистика ни капли не смущает (подробности)