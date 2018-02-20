2018-02-20T19:50:18+03:00
В мире

Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

В ходе телефонных переговоров были затронуты темы миротворческой миссии и минских договоренностей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела МеркельПрезидент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко провели телефонные переговоры в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе, в частности, возможность введения в регион миротворцев ООН. Кроме того, были затронуты вопросы реализации Минских соглашений и соблюдения режима прекращения огня.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе, и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

По данным пресс-службы, в ходе переговоров политики также коснулись темы освобождения пленных и подчеркнули необходимость дальнейшей совместной работы по их скорейшему вызволению.

Ране сайт kp.ru сообщал о том, что накануне Порошенко провел телефонные переговоры и с российским коллегой Владимиром Путиным. Тогда он тоже упоминал о гражданах, которых Киев хочет вернуть с территорий Донбасса и из РФ.

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