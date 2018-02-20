2018-02-20T23:24:46+03:00
Политика

ДНР: Закон о реинтеграции Донбасса показал готовность Киева применить силу

В Донецке считают, что власти Украины хотят оправдать насилие в отношении донбассцев
Юлия ДИВЕЕВА
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В ДНР осудили подписание закона о реинтеграции ДонбассаВ ДНР осудили подписание закона о реинтеграции ДонбассаФото: Евгения ГУСЕВА
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Власти Украины показали, что готовы применить силу в решении конфликта на востоке республики, когда президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Такое мнение высказал и. о. министра иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Как сообщал сайт kp.ru, во вторник Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ вступает в силу со дня опубликования.

«Этот нормативный акт является ничем иным как попыткой правового оправдания использования армии против народа Донбасса в прошлом и для развязывания полномасштабных военных действий в будущем», - сказала она.

По словам Никоноровой, подписанный Порошенко закон «нивелирует возможность реализации мирного плана урегулирования конфликта, поскольку он напрямую запрещает выполнение отдельных политических пунктов», передает Донецкое агентство новостей.

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