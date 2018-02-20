2018-02-20T19:17:48+03:00
Политика

Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса

Теперь Россия на Украине официально признана "агрессором", а ЛНР и ДНР - "оккупированными" регионами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко выступил на заседании Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого подписал скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса.

Напомним, что в этом документе Россия называется "агрессором", неподконтрольные Киеву территории - "оккупированными", а Луганская и Донецкая народные республики, соответственно, признаются "оккупационными властями".

"Этот закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны нашего государства. Очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе политико-дипломатическим путем, возвращение этих территорий", - передает телеканал "112 Украина" слова Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что данный закон отражает его стратегию как главы государства и Верховного главнокомандующего, а также якобы не нарушает никаких международных обязательств, включая минские договоренности,

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 18 января Верховная Рада приняла проект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В Госдуме России данный документ назвали "основанием для жёстких силовых решений".

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Скандальный закон принимали три дня. С утра до вечера депутаты Верховной Рады монотонно отклоняли одну за другой почти 700 поправок к законопроекту, внесенному Петром Порошенко. Доголосовались до того, что Луганскую и Донецкую народные республики отказались признавать террористическими организациями. Но к финальному голосованию парламентарии все-таки собрались и поддержали документ, фактически ставящий крест на Минских соглашениях, с таким трудом достигнутых в 2015 году (подробности)

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