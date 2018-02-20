2018-02-20T23:52:36+03:00
Политика

Девять гражданских получили ранения при обстреле Дамаска боевиками

Боевики выпустили по городу 14 мин
Юлия ДИВЕЕВА
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Боевики обстреляли ДамаскБоевики обстреляли ДамаскФото: REUTERS
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Жилые кварталы столицы Сирии Дамаска за последние сутки шесть раз подвергались обстрелу из района Восточной Гуты, где расположились боевики. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

В результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований девять мирных жителей города получили ранения.

"Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей", — цитирует сообщение центра РИА Новости.

Отмечается, что обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. Как передавал ранее сайт kp.ru, под обстрел также попал российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.Также атаки были произведены по жилым кварталам и гостиницам Дамаска. Никто из российских военнослужащих не пострадал.

При этом в сообщении центра говорится, что люди продолжают возвращаться в свои дома, несмотря на обстрелы.

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