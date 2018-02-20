Девять гражданских получили ранения при обстреле Дамаска боевиками
Жилые кварталы столицы Сирии Дамаска за последние сутки шесть раз подвергались обстрелу из района Восточной Гуты, где расположились боевики. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
В результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований девять мирных жителей города получили ранения.
"Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей", — цитирует сообщение центра РИА Новости.
Отмечается, что обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. Как передавал ранее сайт kp.ru, под обстрел также попал российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.Также атаки были произведены по жилым кварталам и гостиницам Дамаска. Никто из российских военнослужащих не пострадал.
При этом в сообщении центра говорится, что люди продолжают возвращаться в свои дома, несмотря на обстрелы.