2018-02-20T23:03:29+03:00
Политика

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под обстрел

В результате атак боевиков девять человек получили ранения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Никто из российских военнослужащих не пострадалНикто из российских военнослужащих не пострадалФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подвергся массированному обстрелу со стороны боевиков из Восточной Гуты. Также атаки были произведены по жилым кварталам и гостиницам Дамаска. Никто из российских военнослужащих не пострадал. Такое заявление сделал генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. В течение суток зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями. Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей", - говорится в пресс-релизе Центра примирения враждующих сторон.

Между тем, несмотря на обстрелы, люди продолжают возвращаться в свои дома. Только за прошедшие сутки на место прежнего проживания вернулись 242 беженца в провинции Дэйр-эз-Зор, 17 - в Хомсе и еще семь - в провинции Дамаск. Также в течение суток было подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тмуз к режиму прекращения боевых действий.

Российский центр продолжает работу по стабилизации обстановки в республике. В рамках помощи сирийцам в городе Алеппо была организована раздача одной тонны свежего хлеба, а в Мазлуму провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.

Также наши военные врачи продолжают оказывать медицинскую помощь нуждающимся. Всего за сутки ими был принят 71 человек, в том числе 36 детей.

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