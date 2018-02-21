Госдеп: Новые санкции США сорвали России контракты на $3 млрд

СЕГОДНЯ 00:22 2018-02-21T00:30:06+03:00

Вашингтон может рассмотреть введение санкций против россиян, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года

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В Вашингтоне подсчитали, что Россия из-за новых американских санкций потеряла зарубежных контрактов на сумму более трех миллиардов долларов.Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы удовлетворены тем, что некоторые страны остановили закупки определенных российских материалов и товаров. Мы считаем, что нам удалось остановить такие транзакции на сумму, превышающую три миллиарда долларов», - сказала она.

Сайт «Комсомольской правды» сообщал, что летом 2017 года в США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предусматривает ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

По словам Науэрт, власти США могут рассмотреть возможность ввода санкций в отношении тех граждан РФ, которых специальный прокурор Роберт Мюллер обвиняет во вмешательстве в американские выборы 2016 года, передает ТАСС.

«Санкции - это то, что мы обычно не прогнозируем. Но мы, конечно же, можем это рассмотреть», - сказала представитель Госдепартамента.

Как писал сайт kp.ru,16 февраля Вашингтон официально обвинил 13 граждан России во «вмешательстве» в президентские выборы, которые прошли в США в ноябре 2016 года.