2018-02-21T00:30:06+03:00
Политика

Госдеп: Новые санкции США сорвали России контракты на $3 млрд

Вашингтон может рассмотреть введение санкций против россиян, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртОфициальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
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В Вашингтоне подсчитали, что Россия из-за новых американских санкций потеряла зарубежных контрактов на сумму более трех миллиардов долларов.Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы удовлетворены тем, что некоторые страны остановили закупки определенных российских материалов и товаров. Мы считаем, что нам удалось остановить такие транзакции на сумму, превышающую три миллиарда долларов», - сказала она.

Сайт «Комсомольской правды» сообщал, что летом 2017 года в США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предусматривает ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

По словам Науэрт, власти США могут рассмотреть возможность ввода санкций в отношении тех граждан РФ, которых специальный прокурор Роберт Мюллер обвиняет во вмешательстве в американские выборы 2016 года, передает ТАСС.

«Санкции - это то, что мы обычно не прогнозируем. Но мы, конечно же, можем это рассмотреть», - сказала представитель Госдепартамента.

Как писал сайт kp.ru,16 февраля Вашингтон официально обвинил 13 граждан России во «вмешательстве» в президентские выборы, которые прошли в США в ноябре 2016 года.

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