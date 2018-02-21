В центре Москвы загорелось здание СК по Московской области
Здание Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области загорелось в центре столицы. Об этом сообщили в экстренных службах города.
В сообщении сказано, что пожар начался в административном здании по улице Рождественка, дом 27, строение 1. Воспламенение произошло на первом этаже многоэтажного здания.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ищут в помещении людей. Работа ведется в условиях сильного задымления, передает ТАСС.
Сайт kp.ru рассказывал, что два дня назад на территории туберкулезного центра на востоке Москвы загорелось одноэтажное административное здание. Пожар произошел в доме 3, корпус 5 на улице Барболина. В небольшом деревяном одноэтажном здании горели перекрытия и кровля. Площадь пожара составила примерно сто квадратных метров. В результате никто не пострадал.