В центре Москвы загорелось здание СК по Московской области

СЕГОДНЯ 01:11 2018-02-21T01:11:57+03:00

Пожарные в Москве тушат здание ГСУ СК по Московской области Фото: СОЦСЕТИ

Прибывшие на место пожарные проверяют здание на присутствие в нем людей

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Здание Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области загорелось в центре столицы. Об этом сообщили в экстренных службах города.

В сообщении сказано, что пожар начался в административном здании по улице Рождественка, дом 27, строение 1. Воспламенение произошло на первом этаже многоэтажного здания.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ищут в помещении людей. Работа ведется в условиях сильного задымления, передает ТАСС.

Сайт kp.ru рассказывал, что два дня назад на территории туберкулезного центра на востоке Москвы загорелось одноэтажное административное здание. Пожар произошел в доме 3, корпус 5 на улице Барболина. В небольшом деревяном одноэтажном здании горели перекрытия и кровля. Площадь пожара составила примерно сто квадратных метров. В результате никто не пострадал.