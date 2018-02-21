2018-02-21T02:14:11+03:00
Политика

ООН призвал прекратить вооруженные столкновения в сирийском Африне

В организации подчеркнули, что бои препятствуют доступу к людям, нуждающимся в гуманитарной помощи
Юлия ДИВЕЕВА
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Бои в Африне и Восточной Гуте не оставляют шансов мирным жителям на гуманитарную помощьБои в Африне и Восточной Гуте не оставляют шансов мирным жителям на гуманитарную помощьФото: REUTERS
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Прекратить вооруженные столкновения в сирийском Африне призвал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что бои только усугубляют конфронтацию между сторонами.

«Чем больше боёв, тем меньше у нас остаётся доступа к людям, нуждающимся в помощи. Были ли люди перемещены из-за столкновений в регионе Африна или в Восточной Гуте, каждый новый день боёв несёт новые страдания», — пояснил Дюжаррик.

С таким же предложением выступил и МИД Германии. В ведомстве признают, что у Турции есть интересы в этом регионе, но опасаются, что их преследование может усугубить ситуацию в Сирии, передает RT.

В министерстве отметили, что новости из Африна вызывают серьезное беспокойство.

«Учитывая справедливые интересы Турции в сфере безопасности, мы полагаем, что угроза блокады приведёт к дальнейшим страданиям со стороны гражданского населения», — заявили в МИД ФРГ.

Как во вторник сообщал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни вооруженные силы планируют окружить сирийский город Африн в ходе военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз».

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