Эрдоган заявил, что Турция планирует окружить Африн в ближайшие дни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни вооруженные силы планируют окружить сирийский город Африн в ходе военной операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".
"В ближайшие дни центр города Африн будет окружен нами", - сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре во вторник, 20 февраля, передает телеканал A Haber.
Как сообщал сайт kp.ru, с 20 января турецкие вооруженные силы проводят в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдско-арабских формирований "Сирийских демократических сил" (SDF). Сторону Турции также поддерживают боевики "Сирийской свободной армии".
Эрдоган отметил, что турецкие войска покинут Сирию, как только будут достигнуты цели. В Генштабе сообщили, что с начала боев турецкие силы уничтожили 1715 боевиков.
При этом власти Сирии осудили действия Турции. В Кремле призвали стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.