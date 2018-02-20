Эрдоган заявил, что Турция планирует окружить Африн в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 14:00 2018-02-20T14:00:33+03:00

Турецкая военная операция «Оливковая ветвь» против курдских сил продолжается с 20 января

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни вооруженные силы планируют окружить сирийский город Африн в ходе военной операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".

"В ближайшие дни центр города Африн будет окружен нами", - сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре во вторник, 20 февраля, передает телеканал A Haber.

Как сообщал сайт kp.ru, с 20 января турецкие вооруженные силы проводят в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдско-арабских формирований "Сирийских демократических сил" (SDF). Сторону Турции также поддерживают боевики "Сирийской свободной армии".

Эрдоган отметил, что турецкие войска покинут Сирию, как только будут достигнуты цели. В Генштабе сообщили, что с начала боев турецкие силы уничтожили 1715 боевиков.

При этом власти Сирии осудили действия Турции. В Кремле призвали стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.