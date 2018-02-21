НАТО не считает, что Россия угрожает кому-то из стран-членов альянса
В НАТО не думают, что от России исходит угроза кому-то из 29 стран-членов альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.
«Мы не видим какой-либо угрозы в отношении какого-либо члена НАТО. Я всегда осторожно подхожу к гипотетическим ситуациям. Но я могу сказать, что если произойдет нечто подобное тому, что случилось в Крыму и на Украине, то это, конечно, вызовет ответные меры со стороны всего альянса, потому что НАТО призвана защищать всех своих членов от угроз», - сказал он.
По словам Столтенберга, альянс направил боевые подразделения «в эту часть Европы», передает журнал Foreign Policy
«Их присутствие там призвано не спровоцировать конфликт, а предотвратить его», - заверил генсек НАТО.
Напомним, сайт kp.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал расширение НАТО ошибкой, угрожающей стабильности в Европе. По мнению дипломата, данный процесс хоть и не представляет опасности для нашей страны, но и не обеспечивает безопасности региона.