2018-02-21T04:11:51+03:00
Политика

НАТО не считает, что Россия угрожает кому-то из стран-членов альянса

Столтенберг подчеркнул, что подразделения организации в Европе призваны предотвратить конфликт, а не спровоцировать
Юлия ДИВЕЕВА
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Генеральный секретарь ООН Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь ООН Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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В НАТО не думают, что от России исходит угроза кому-то из 29 стран-членов альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

«Мы не видим какой-либо угрозы в отношении какого-либо члена НАТО. Я всегда осторожно подхожу к гипотетическим ситуациям. Но я могу сказать, что если произойдет нечто подобное тому, что случилось в Крыму и на Украине, то это, конечно, вызовет ответные меры со стороны всего альянса, потому что НАТО призвана защищать всех своих членов от угроз», - сказал он.

По словам Столтенберга, альянс направил боевые подразделения «в эту часть Европы», передает журнал Foreign Policy

«Их присутствие там призвано не спровоцировать конфликт, а предотвратить его», - заверил генсек НАТО.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал расширение НАТО ошибкой, угрожающей стабильности в Европе. По мнению дипломата, данный процесс хоть и не представляет опасности для нашей страны, но и не обеспечивает безопасности региона.

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