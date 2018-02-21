2018-02-21T10:40:38+03:00
Авто

"Яндекс" запустил сервис поминутной аренды автомобилей

Приложение "Яндекс.Драйв" уже работает в Москве и Подмосковье
Алексей КАРЕЛИН
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Каршеринг "Яндекса" доступен в приложении "Яндекс.Драйв".Каршеринг "Яндекса" доступен в приложении "Яндекс.Драйв".Фото: EAST NEWS
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21 февраля компания "Яндекс" запустила собственный сервис каршеринга, или поминутной аренды автомобилей. Воспользоваться им можно через приложение "Яндекс.Драйв". Сервис уже работает в Москве и Московской области. Минимальная оплата аренды составляет пять рублей.

В автопарке каршеринга "Яндекса" 750 машин, среди них - Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Их количество будет расти.

Стоимость поездки будет определяться в зависимости от дорожной ситуации и спроса. Тестируется фиксированный тариф. Система будет рассчитывать конечную стоимость услуги заранее.

Тестировать формат компания начала еще в мае 2017 года. "Яндекс" агрегировал данные нескольких каршерингов, а потом закрыл проект, чтобы открыть свой. Как сказал руководитель геосервисов "Яндекса" Роман Чернин, транспортными и городскими сервисами компании пользуются 55 млн человек ежемесячно.

Напомним, 17 января "Яндекс" запустил еще один сервис - "Яндекс.Попутка". С его помощью водитель и пассажир могут найти друг друга и договориться о совместной поездке, сообщает сайт kp.ru.

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