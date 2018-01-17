“Яндекс” запускает сервис по поиску попутчиков “Яндекс.Попутка”

17 Янв. 2018 2018-01-17T11:52:17+03:00

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“Яндекс” представил новый сервис для поиска попутчиков “Яндекс.Попутка”, с помощью которого и водитель, и пассажир смогут найти друг друга и договориться о совместной поездке. Пилотный проект готовят к запуску в Ростовской области и Красноярском крае, сообщили в пресс-службе компании.

17 января в тестовом режиме откроется регистрация водителей в приложении “Яндекс.Навигатор”. С помощью него пользователи будут искать попутчиков, предварительно предоставив личные данные для верификации. Приложение для пассажиров пока не готово - оно появится в ближайшие две недели.

Выбор регионов для пилотного проекта обусловлен удаленностью друг от друга, а также дорожной инфраструктурой - по данным компании, жители Ростова-на-Дону и Красноярска часто добираются на работу из пригородов в центр.

“Сервис помогает найти попутчика, который готов ехать прямо сейчас. Искать попутчика можно для поездок от 10 км, поэтому “Яндекс.Попутка” будет полезна тем, кто хочет попасть на другой конец города или ездит на работу или учебу из пригорода”, - рассказали в пресс-службе компании.

Для пассажиров поездка будет платной, но речь идет не о заработке водителя, а о компенсации его расходов. Приложение устанавливает для водителей рекомендуемую сумму оплаты, которую они могут взять у попутчиков (из расчета 50 рублей за каждые 10 км), однако в приложении ее можно изменить.

Потенциальным конкурентом “Яндекса” является французский сервис BlaBlaCar. По собственным данным, с помощью приложения BlaBlaCar более 12 миллионов россиян уже путешествуют по России. Ежедневно они совершают около 100 тысяч поездок.