2018-01-17T11:52:17+03:00
Авто

“Яндекс” запускает сервис по поиску попутчиков “Яндекс.Попутка”

Потенциального конкурента BlaBlaCar экспериментально опробуют в Ростовской области и Красноярском крае
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
С 17 января в тестовом режиме сервис “Яндекс.Попутка” откроется в приложении “Яндекс.Навигатор”.С 17 января в тестовом режиме сервис “Яндекс.Попутка” откроется в приложении “Яндекс.Навигатор”.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Яндекс” представил новый сервис для поиска попутчиков “Яндекс.Попутка”, с помощью которого и водитель, и пассажир смогут найти друг друга и договориться о совместной поездке. Пилотный проект готовят к запуску в Ростовской области и Красноярском крае, сообщили в пресс-службе компании.

17 января в тестовом режиме откроется регистрация водителей в приложении “Яндекс.Навигатор”. С помощью него пользователи будут искать попутчиков, предварительно предоставив личные данные для верификации. Приложение для пассажиров пока не готово - оно появится в ближайшие две недели.

Выбор регионов для пилотного проекта обусловлен удаленностью друг от друга, а также дорожной инфраструктурой - по данным компании, жители Ростова-на-Дону и Красноярска часто добираются на работу из пригородов в центр.

“Сервис помогает найти попутчика, который готов ехать прямо сейчас. Искать попутчика можно для поездок от 10 км, поэтому “Яндекс.Попутка” будет полезна тем, кто хочет попасть на другой конец города или ездит на работу или учебу из пригорода”, - рассказали в пресс-службе компании.

Для пассажиров поездка будет платной, но речь идет не о заработке водителя, а о компенсации его расходов. Приложение устанавливает для водителей рекомендуемую сумму оплаты, которую они могут взять у попутчиков (из расчета 50 рублей за каждые 10 км), однако в приложении ее можно изменить.

Потенциальным конкурентом “Яндекса” является французский сервис BlaBlaCar. По собственным данным, с помощью приложения BlaBlaCar более 12 миллионов россиян уже путешествуют по России. Ежедневно они совершают около 100 тысяч поездок.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
В Москве более 2,6 тысяч машин без номеров переместили на спецстоянки в 2017 году
На вопросы столичных автолюбителей в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) ответил гендиректор ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк
Новости 24
В США умер режиссер Хью Уилсон, создавший «Полицейскую академию»
По федеральной программе Россию благоустроили на 103%
Поклонская: ответственность за происходящее на Украине несет Порошенко
Появились фото с места убийства предпринимателя и его 7-летнего сына в Оренбурге
Кира Найтли не снимается в современных фильмах, чтобы ее героинь не насиловали
В США потерянную картину Рембрандта чуть не продали за 800 долларов
Служба, поднявшая ложную тревогу на Гавайях, хранила пароль на стикере
В России назван самый читаемый роман с начала 2018 года
Вор, укравший в Дании самую дорогую бутылку водки, не стал ее пить
Россия готова предоставить площадку для переговоров Кабула с талибами*
Совфед пригласит зарубежных наблюдателей на президентские выборы в РФ
Телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Молдавию
В Мичигане упал небольшой метеорит
Лавров отправится в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН
В Китае произошло крупное ДТП, погибли три человека
В аэропортах Хьюстона отменены более тысячи рейсов из-за бури "Инга"
В конгрессе США рассказали об активной подготовке военных к войне с Северной Кореей
Папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия священников
Москва осталась вторым после Лондона самым дорогим городом для иностранцев
Компания Nestle продает итальянской Ferrero кондитерскую фабрику в США
Пушков считает, что новые санкции США против РФ ведут к холодной войне
В Финляндии началось досрочное голосование на выборах президента
Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросу обращения новых купюр
США сократили помощь палестинским беженцам на $65 млн
Хантсман анонсировал публикацию доклада о новых санкциях. Эксперт: ощутимого эффекта не будет
Тиллерсон рассказал об условии ужесточения санкций против КНДР
Экс-сотрудник ЦРУ арестован по подозрению в передаче секретных данных
Чемпионат России по футболу занимает 6 место в Европе по уровню зарплат