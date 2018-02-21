Представитель генсека ООН: в Сирии за два дня погибли более сотни человек

СЕГОДНЯ 10:42 2018-02-21T10:42:47+03:00

В Сирии за два дня погибли больше 100 человек, сообщили в ООН Фото: REUTERS

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За последние два дня в пригороде Дамаска Восточная Гута в Сирии от обстрелов погибли более сотни человек. Соответствующие сообщения передал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Поступают сообщения о том, что с понедельника в Восточной Гуте были убиты более 100 человек, среди них по меньшей мере 13 детей", — сообщается в заявлении Дюжаррика.

Отмечается, что в Восточной Гуте авиаудары были нанесены по пяти больницам или медицинским пунктам.

По данным ООН, в осажденной местности находятся около 400 тысяч человек. В организации напомнили, что Восточная Гута является зоной деэскалации.

"В этой связи генеральный секретарь напоминает сторонам, в частности гарантам соглашений Астаны, об их обязательствах", — подчеркивается в заявлении, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, Дюжаррик ранее призвал прекратить вооруженные столкновения в сирийском Африне.