Представитель генсека ООН: в Сирии за два дня погибли более сотни человек
За последние два дня в пригороде Дамаска Восточная Гута в Сирии от обстрелов погибли более сотни человек. Соответствующие сообщения передал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Поступают сообщения о том, что с понедельника в Восточной Гуте были убиты более 100 человек, среди них по меньшей мере 13 детей", — сообщается в заявлении Дюжаррика.
Отмечается, что в Восточной Гуте авиаудары были нанесены по пяти больницам или медицинским пунктам.
По данным ООН, в осажденной местности находятся около 400 тысяч человек. В организации напомнили, что Восточная Гута является зоной деэскалации.
"В этой связи генеральный секретарь напоминает сторонам, в частности гарантам соглашений Астаны, об их обязательствах", — подчеркивается в заявлении, передает РИА Новости.
Как сообщал сайт kp.ru, Дюжаррик ранее призвал прекратить вооруженные столкновения в сирийском Африне.