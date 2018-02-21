Эксперт прокомментировал заявление Госдепа о сорванных российских контрактах на 3 млрд долларов

СЕГОДНЯ 11:00 2018-02-21T11:05:10+03:00

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Глава Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады РАН Сергей Самуйлов прокомментировал заявление Госдепартамента США о сорванных российских контрактах.

Ранее американское ведомство сообщило, что из-за санкций российский оборонно-промышленный комплекс потерял около 3 млрд долларов.

«Эта одна из реакций Госдепа, когда они обнародовали «кремлёвский список», а потом раздались обвинения со стороны демократов в конгрессе: обнародовали список, а где санкции против этих людей — олигархов, высокопоставленных правительственных чиновников?», — объяснил Самуйлов.

Он отметил, что, по словам американской администрации, само обнародование «кремлевского доклада» нанесло ощутимый ущерб упомянутым людям.

«Но на самом деле, действительно ли они нанесли нам ущерб? Думаю, что наша позиция будет такая: мы работаем в отношении импортозамещения в оборонном секторе достаточно успешно, и нам эти санкции не повредят», — добавил Самуйлов, передает RT.