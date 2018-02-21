2018-02-21T18:36:37+03:00
Происшествия

Один человек погиб при столкновении такси с автобусом в Москве

Жертвой аварии стал водитель легкового автомобиля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Еще трем участникам ДТП понадобилась медицинская помощьЕще трем участникам ДТП понадобилась медицинская помощьФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В результате столкновения пассажирского автобуса и такси на севере Москвы погиб один человек. Такое заявление сделали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Между тем, по данным Мосгортранса пострадавших среди пассажиров рейсового автобуса нет.

"Сегодня около 10:40 в районе дома 51, стр. 14 по Ленинградскому шоссе водитель легкового автомобиля совершил наезд на остановившийся на остановке автобус 905-го маршрута", - сообщили в пресс-службе.

Жертвой аварии оказался мужчина, находивший за рулем такси - он скончался на месте. Еще троим участникам ДТП понадобилась помощь медиков скорой помощи.

Как сообщает ТАСС, причины и обстоятельства случившегося выясняются сотрудниками столичной Госавтоинспекции.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в конце января на проспекте мира в Москве автомобиль влетел в автобусную остановку. В результате происшествия один человек погиб, четыре пострадали.

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