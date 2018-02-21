Один человек погиб при столкновении такси с автобусом в Москве
В результате столкновения пассажирского автобуса и такси на севере Москвы погиб один человек. Такое заявление сделали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Между тем, по данным Мосгортранса пострадавших среди пассажиров рейсового автобуса нет.
"Сегодня около 10:40 в районе дома 51, стр. 14 по Ленинградскому шоссе водитель легкового автомобиля совершил наезд на остановившийся на остановке автобус 905-го маршрута", - сообщили в пресс-службе.
Жертвой аварии оказался мужчина, находивший за рулем такси - он скончался на месте. Еще троим участникам ДТП понадобилась помощь медиков скорой помощи.
Как сообщает ТАСС, причины и обстоятельства случившегося выясняются сотрудниками столичной Госавтоинспекции.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в конце января на проспекте мира в Москве автомобиль влетел в автобусную остановку. В результате происшествия один человек погиб, четыре пострадали.