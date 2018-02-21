Украина и США обсудили действия по торможению строительства "Северного потока - 2"

СЕГОДНЯ 18:48 2018-02-21T18:48:26+03:00

Проект «Северный поток-2» подразумевает строительство двух ниток экспортного газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год/ Фото: REUTERS

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Украина и США собираются объединить усилия, чтобы не допустить строительство "Северного потока - 2". Об этом сообщила председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко в своем Фейсбуке.

"Важное значение имеют общие усилия в области недопущения строительства чисто политического проекта "Северный поток - 2", - написала Гопко, рассказывая о встрече с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.

Кроме того, Гопко и Салливан обсудили сотрудничество Украины с НАТО и усиление санкций против России. На встрече затронули и внутреннюю политику незалежной. В частности, антикоррупционные меры и создание отраслевого суда, а также меры по борьбе с терроризмом.

21 февраля пресс-служба Госдепартамента сообщила, что Салливан встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Гройсманом и министром иностранных дел Климкиным. Визиты нацелены на то, чтобы подтвердить «поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины» и подчеркнуть важность быстрого внедрения реформ в незалежной.

Между тем, сегодня, 21 февраля, на встрече с главой компании "Северсталь" президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что "Северный поток - 2" будет реализован, собщает сайт kp.ru.